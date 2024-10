Due autorevoli riconoscimenti per il volume “Museo Basilicata: itinerari archeologici per piccoli viaggiatori” di Rossana Greco e Annarita Sannazzaro

Due autorevoli riconoscimenti per il volume “Museo Basilicata: itinerari archeologici per piccoli viaggiatori” (Carocci Editore). Il volume si è aggiudicato il Primo Premio del Concorso Nazionale “Giuseppe De Lorenzo (VI Edizione)” nella Categoria “Turismo culturale e turismo lento”, la cui cerimonia di Premiazione si è tenuta sabato 12 Ottobre 2024 nella Sala Consiliare del Comune di Lagonegro.

Il volume ha ricevuto anche la Segnalazione al “Premio Letterario Basilicata (LIII Edizione)” nella Sezione “Saggistica Storica e Cultura Lucana T. Pedio”, la cui cerimonia di Premiazione si svolgerà il prossimo 19 Ottobre nel Teatro Comunale di Tramutola.

Le autrici Rossana Greco e Annarita Sannazzaro hanno dichiarato “Siamo onorate dei riconoscimenti ottenuti che qualificano il volume non solo quale sussidio didattico per scoprire la complessità etnica della Basilicata antica, ma anche quale strumento per diffondere l’identità culturale della regione a livello nazionale. Ringraziamo, inoltre, la giuria per aver colto la potenzialità del volume nel promuovere il turismo lento, volano di sviluppo socio-economico di quei luoghi posti al di fuori dei circuiti turistici più battuti”.