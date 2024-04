La “Notte Nazionale del Liceo Classico” al Federico II Svevia di Melfi. Appuntamento al 19 aprile

Il prossimo venerdì 19 aprile, dalle 18:00 alle 24:00, anche il Federico II di Svevia di Melfi partecipa alla X edizione della Notte Nazionale del Liceo Classico, uno degli eventi più innovativi nella scuola degli ultimi anni. L’evento, dedicato alla celebrazione della tradizione classica, vanta il patrocinio del Miur, di Rai Scuola e Rai Cultura. Nasce dalla creatività del prof. Rocco Schembra, docente di latino e greco presso il Liceo “Gulli e Pennisi” di Acireale (CT), e per l’edizione di quest’anno registra l’adesione di 350 Licei classici di tutto il territorio nazionale.

L’iniziativa, che coinvolge attivamente insegnanti e studenti di tutte le discipline e di tutti gli indirizzi dell’istituto Federico II, persegue l’obiettivo di rendere tangibile l’attualità dei classici, attraverso il felice connubio con la modernità. Il tema scelto dall’IIS Federico II di Melfi per l’edizione di quest’anno, “Verità e menzogna: la comunicazione come strumento di informazione e manipolazione, di lotta e sensibilizzazione, con un focus sulle donne e sulla violenza di genere”, invita alla riflessione sulla natura della comunicazione e il suo rapporto con la verità. Inoltre, centrando il focus sulla questione della violenza di genere, intende sensibilizzare il pubblico su una delle problematiche più urgenti della nostra epoca, e promuovere un cambiamento positivo nella società.

I classici, reinterpretati alla luce delle sfide contemporanee, costituiranno il constante riferimento delle Officine della cultura del Federico II dove si potrà assistere a performance teatrali, declamazioni ed esibizioni musicali, elaborati multimediali, installazioni artistiche ed esperimenti in laboratorio, che vedranno come protagonisti assoluti gli studenti del Federico II di Svevia di Melfi, che in occasione della manifestazione esibiranno il frutto di un lavoro interdisciplinare, portato avanti durante l’anno scolastico e volto a sottolineare il valore formativo della cultura classica. La manifestazione sarà anche un’occasione per presentare la proposta formativa dell’Istituto Federico II agli studenti delle scuole medie del Vulture-Melfese, contribuendo così all’orientamento degli stessi verso la scelta di un percorso educativo stimolante e arricchente.

Darà l’avvio alla serata la lectio magistralis dal titolo “Il mestiere del giornalista e il contrasto alle fake news” del prof. Enzo Quaratino, docente di teorie e tecniche del giornalismo presso l’Università LUMSA di Roma. La relazione del prof. Quaratino completa il ciclo di interventi del progetto “I colori del vostro/nostro tempo”, organizzato dall’I.I.S. Federico II di Svevia, in collaborazione con la Fondazione e Associazione Nitti e patrocinato dal comune di Melfi e dalla provincia di Potenza.