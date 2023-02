Caccia, quindici carcasse di cinghiali scoperte dalla Polizia Provinciale a Sant’Arcangelo

Macabra scoperta fatta dalla Polizia Provinciale di Potenza. Nel corso di una serie di controlli, gli agenti hanno scoperto territorio comunale di Sant’Arcangelo ben 15 carcasse di cinghiale. Si tratta di animali abbattuti a colpi di fucile quasi certamente durante il periodo di caccia che da poco si è concluso. Il ritrovamento in una zona boschiva situata in località Fiumarella. La Polizia Provinciale ha avviato tutte le indagini del caso ed ha allertato le autorità sanitarie per gli accertamenti dei rischi di peste suina. Ricordiamo che l’abbandono di carcasse di animali è considerato un reato ambientale perseguito dal decreto legislativo 186 dell’1 ottobre 2012, con severe sanzioni amministrative pecuniarie.

Claudio Buono