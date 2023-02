Potenza, domani 15 febbraio al Polo Bibliotecario la premiazione del concorso nazionale “Ripeti il tuo canto” dedicato a Luca Orioli

Domani, mercoledì 15 febbraio 2023 alle ore 17, presso il Polo Bibliotecario di Potenza, diretto dal Dr. Luigi Catalani, si terrà la cerimonia di premiazione della 3a edizione del Concorso Nazionale di Poesia “Ripeti il tuo canto” dedicato alla memoria di Luca Orioli. Il concorso, a tema libero, si articola in 4 sezioni: Adulti, Juniores, Poesia religiosa e Poesia dialettale. La Giuria tecnica che ha valutato i lavori e decreterà la graduatoria finale è presieduta dal prof. Mario Santoro ed è composta da Angelo Parisi, Grazia Pastore, Patrizia Del Puente, Carmen Cangi, Vincenzo Mori e, in qualità di segretaria, Franca Coppola. All’evento sarà presente la Presidentessa Onoraria del concorso Olimpia Fuina Orioli, madre di Luca, socia e carissima amica dell’Associazione Le Ali di Frida, universalmente riconosciuta come simbolo straordinario di impegno per la giustizia e i diritti civili. La manifestazione prevede intermezzi musicali con la chitarra di Alberto De Michele e la voce di Rosaria Bisignano.

Lo rende noto il presidente dell’associazione, Vincenzo Mori.