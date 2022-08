Nasce in Basilicata il raggruppamento delle Giacche Verdi

Nasce in Basilicata il raggruppamento dell’Associazione Nazionale Giacche Verdi. Un importante gruppo nato grazie alla determinazione e tenacia di un gruppo di amici di Vietri di Potenza, appassionati di cavalli e della natura. Il gruppo nazionale nasce nell’anno 1992 dall’aggregazione di un gruppo di amici, che hanno in comune la passione per il cavallo. Le Giacche Verdi sono un’associazione ambientalista e di protezione civile, composta di volontari e senza scopo di lucro, adeguata alle direttive del Ministero dell’Ambiente. Gli associati vengono divisi in raggruppamenti locali con un capogruppo che fa riferimento al direttivo regionale eletto da tutte le Giacche Verdi della regione. Il direttivo del raggruppamento regionale Basilicata è così composto: Gaetano Campiglia (presidente regionale), Gerardo Indaco (vice presidente), Vito Giordano (segretario), Manuela Tolve e Francesca Papa (consigliere). Hanno aderito al gruppo già oltre una decina di persone. La sede regionale sarà a Vietri di Potenza. Ovviamente, per aderire alle Giacche Verdi, non sarà necessario possedere un cavallo. Potranno aderire tutti coloro i quali amano la natura, l’ambiente e anche i cavalli. Per info e iscrizioni, sarà possibile contattare i numeri di cellulare 3479299715 – 3498187704, oppure visitare la pagina dedicata al Raggruppamento Basilicata sul sito nazionale Giacche Verdi.

Claudio Buono