Un incendio si è sviluppato oggi sul raccordo autostradale Sicignano-Potenza, nel tratto tra Vietri di Potenza e Buccino, al confine regionale, in direzione Potenza. Le fiamme hanno interessato una vasta area di sterpaglie con il fumo che ha creato difficoltà ai mezzi in transito. Sul posto è stato immediato l’intervento di GSA Antincendio, che si occupa di antincendio e primo soccorso sul tratto. Gli stessi hanno immediatamente allertato il 115. Sul posto subito dopo anche i Vigili del Fuoco, che hanno continuato nell’opera di spegnimento e bonifica, operatori antincendio della Comunità Montana e Protezione Civile di Tito. Intervenuta anche la Polizia Stradale per la gestione del traffico.

Claudio Buono

foto Melandronews.it