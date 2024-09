Potenza e Sorrento, il Questore emette due D.A.Spo. per altrettanti tifosi

Nel mese di settembre 2024 sono stati emessi dal Questore della Provincia di Potenza, Giuseppe Ferrari, due provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive (D.A.Spo.) ai sensi dell’art.6 L. 401/89.

Destinatari dei provvedimenti due tifosi, rispettivamente della squadra di calcio del Sorrento e del Potenza, che in due distinti episodi hanno creato, con il loro comportamento, pericolo per la Sicurezza e l’Ordine pubblico.

Nello specifico, il tifoso del Sorrento è stato individuato, grazie all’ausilio delle immagini e dei filmati girati dalle telecamere a circuito chiuso presenti nell’impianto, come il responsabile dell’accensione di un fumogeno, durante l’incontro di calcio Sorrento-Catania valevole per il campionato di calcio di serie “C” tenutosi allo stadio “Viviani” di Potenza. Nello specifico, il soggetto è stato immortalato mentre estrae “…l’artifizio dall’interno dei pantaloni, poi accende e getta sulle gradinate il fumogeno…”, in contrasto con quanto disposto dall’art. 6 bis L. 401/89 dato che “…ha utilizzato in modo da creare un concreto pericolo per le persone, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l’emissione di fumo o di gas visibile…”.Al predetto è stato inibito l’accesso alle manifestazioni sportive per la durata di un anno.

L’attività di indagine compiuta dalla D.I.G.O.S. della Questura di Potenza ha permesso di individuare anche un tifoso del Potenza responsabile di un altro episodio, per il quale è stato deferito alla competente A.G.

Lo stesso, in data 27 aprile 2024 durante l’incontro di calcio Potenza-Virtus Francavilla valevole per il campionato di calcio di serie “C” tenutosi allo stadio “Viviani” di Potenza, è stato denunciato per l’accensione “…di un forte fumogeno colorato, nel settore locali… nascosto dietro altri supporters…”, condotta molto pericolosa “… data la vicinanza dell’accensione dell’artifizio pirotecnico ai tanti tifosi sugli spalti…”, in contrasto con l’art. 6 bis L. 401/89 poiché “…ha utilizzato in modo da creare un concreto pericolo per le persone, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l’emissione di fumo o di gas visibile…”.

A quest’ultimo, già destinatario in passato di un provvedimento analogo, è stato applicato il divieto per la durata di anni cinque con la prescrizione aggiuntiva dell’obbligo di firma presso la Questura di Potenza per ogni incontro di calcio che sarà sostenuto dalla squadra di calcio del “Potenza Calcio”.