Incidente sull’A1, morti due operai entrambi del Potentino

Sono entrambi del Potentino i dei due operai morti questa mattina sull’autostrada A1 tra Orvieto e Attigliano in Umbria. I due operai sono deceduti a seguito di un incidente, quando un camion ha tamponato il loro furgone mentre era fermo lungo la corsia di emergenza. A perdere la vita un 52enne di Ruoti è un 35enne di origini Pakistan e residente ad Avigliano. Si trovavano in trasferta per lavoro per conto di una ditta lucana. Anche un terzo operaio è rimasto coinvolto ed è rimasto ferito. I due operai erano da poco scesi dal mezzo. Il terzo che è rimasto ferito era nel mezzo.

La Procura di Terni ha disposto il sequestro dei veicoli coinvolti. I corpi degli operai sono stati trasferiti in ospedale a Perugia, a disposizione dell’autorità giudiziaria per un eventuale esame autoptico.

redazione