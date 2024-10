Premio Eccellenza Italia,a conferiti i riconoscimenti. Tra i premiati il lucano Tommaso Accetta

Tra i premiati spiccano Gianmarco Chiocci Direttore del TG1 e Tommaso Accetta Presidente Giovani REMIND

Si è conclusa con successo l’undicesima edizione per il Premio Eccellenza Italiana, organizzato dalla Fondazione E-Novation e ideato dal giornalista Massimo Lucidi.

In questi anni, il Premio non si è mai fermato grazie al supporto delle comunità italiane della East Coast e della Santa Sede che hanno assicurato supporti e sedi in grado di superare persino le difficoltà del Covid. E il Premio ha sviluppato Networking e Netreputation grazie anche a una serie di appuntamenti collaterali tra New York e Washington DC, “diventati una formidabile occasione di “soft power” per le relazioni transatlantiche” afferma Massimo Lucidi.

Tra i premiati di 2024, spiccano figure di alto profilo come Claudio Pagliara, giornalista RAI e corrispondente da New York, e Gianmarco Chiocci, Direttore del TG1, entrambi testimoni dell’eccellenza italiana nel campo del giornalismo e della comunicazione. A loro si unisce Tommaso Accetta, Presidente Giovani di Remind e giornalista, per il suo contributo nel promuovere innovazione, sostenibilità, sicurezza e investimenti attraverso il dialogo tra Istituzioni e settori produttivi. Si distinguono anche due Top Manager del marchio Essilor Luxxottica testimonianza del Made in Italy nel Mondo: Francesco Iavarone, Vicepresidente Transportation e Logistics Customer Experience Essilor Luxottica e Stefano Vittori, Global Real Estate Senior Vice President di Essilor Luxottica.

Tra le altre figure di prestigio premiate: Giuseppe Antoci Presidente ad honorem Fondazione Antonino Caponnetto già Presidente del Parco dei Nebrodi, Frank Caprio già Giudice e Capo del tribunale di Providence Città nel Rhode Island, Michele Albanese Direttore Generale di Banca BCC Montepruno Italia, Giovanni Sabetti Consulente Internazionale e Imprenditore, Muller Fabbri Professore George Washington University, Francesca Casazza Direttrice Italian Cultural Society, Roberto Grazioli Villa Firenze, Piero Graus Editore, Francesca Ballali Europrogettista Senior, Don Luigi Portarulo Prete degli italiani di Manhattan, Gianluca Bartolini Fondatore e Presidente ad honorem ASSO.IMPRE.DI.A., Karl Wolfsgruber Antropologo, Pascal Vicedomini Giornalista, Maura Delpero Regista e sceneggiatrice, Cinzia Tedesco Cantante, Ferdinando Mastrovito Lake Ranch, Sal Da Vinci Cantante e Attore. Tra le attività: “A modo mio” di Washington DC e Impero Wines di Roberto D’Onofrio.

In occasione del Premio Eccellenza Italiana la Fondazione E-novation rinnova tutto il proprio impegno a favore dell’italianità puntando dritto agli Italian Lovers, che amano il Bel Paese (prescindendo dalla Legacy e dalla Heritage) e l’Italian Life Style. Lo hanno ribadito durante la Ceremony Awards diversi convenuti tra cui Alberto Patruno Vicepresidente di E-novation e Direttore Generale di Assoimpredia Confindustria edAmy Riolo, la straordinaria scrittrice, autrice e personaggio televisivo che ha scelto di essere Ambassador di Italianità per tanti marchi e prodotti e life style italiani.