Potentino, si apposta di notte all’esterno dell’abitazione dell’ex compagna violando il divieto di avvicinamento. Arrestato un uomo

I Carabinieri della Compagnia di Lagonegro hanno tratto in arresto – nella Valle del Noce (non è stato reso noto il comune) – un 31enne di nazionalità rumena per aver violato la misura cautelare del divieto di avvicinamento all’ex compagna.

Qualche mese fa la donna, una connazionale coetanea, aveva denunciato ai militari dell’Arma di essere vittima di maltrattamenti fisici e psicologici da parte del convivente. A seguito della denuncia e delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Lagonegro, l’uomo era stato sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa.

Nonostante l’obbligo imposto, l’altra notte i Carabinieri, nel corso di un servizio perlustrativo, hanno notato il giovane appostato nei pressi dell’abitazione della ex compagna, in violazione della misura cautelare in atto.

Bloccato, è stato dichiarato in stato di arresto e, al termine delle formalità di rito, sottoposto ai domiciliari. Il GIP del Tribunale di Lagonegro ha successivamente convalidato l’arresto disponendo nei confronti dell’indagato, per il quale vige la presunzione di innocenza sino a sentenza definitiva di condanna, l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

La presenza costante dei Carabinieri sul territorio, anche nelle ore notturne e la profonda conoscenza del contesto sociale in cui operano hanno permesso, anche questa volta, un intervento risolutivo per la tutela della vittima, scongiurando potenziali atti di violenza.

Il Comando Provinciale Carabinieri di Potenza rinnova l’appello affinché vi sia un ricorso immediato e scevro da ogni timore al Numero Unico di Emergenza 112 o ai presidi dell’Arma presenti sul territorio sin dai primi segnali di disagio, confidando nella costante presenza degli uomini della Benemerita impegnati a garantire la sicurezza delle comunità.