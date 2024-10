A Vietri di Potenza l’iniziativa dell’ASD Sentieri. Domenica 27 ottobre la “Camminata tra gli ulivi” e la visita al Frantoio e Convento

“Ogni Oliva, come una pepita d’oro, è un piccolo tesoro. Al bravo olivicoltore spetta il compito di valorizzarlo. Scegliendo le migliori, trattandole con il rispetto che esigono e adottando i processi di

lavorazione più naturali”. Questa è la filosofia di Nicola, colui il quali ci accompagnerà in una piacevole camminata didattica tra gli ulivi di Vietri di Potenza e nel suo frantoio, da cui nasce il nostro oliod’oliva extravergine biologico. Vietri di Potenza, “Borgo dell’olio del Melandro”, si caratterizza per l’elevata estensione di uliveti sul suo territorio e per la produzione di olio di qualità. Pertanto, l’ASD Sentieri, in linea con le sue prerogative, domenica 27 Ottobre organizza una “camminata tra gli ulivi” proprio per rimarcare l’importanza del camminare, la qualità dei prodotti della Regione e le bellezze nascoste di una terra da scoprire e “riscoprire”.

La mattinata avrà anche un altro momento particolare: una visita guidata al Convento dei Cappuccini con Padre Giuseppe. Il convento dei cappuccini si trova su di una bellissima collina che sovrasta Vietri di Potenza. Fu costruito nella seconda metà del 1600 per i frati minori cappuccini. Chiunque visita questo posto, percepisce immediatamente l’atmosfera di tranquillità e pace che aleggia intorno. Il convento è circondato da mura che delimitano il fabbricato ed un’area coltivata dove si possono trovare ogni genere di produzione agricola: vino, olio, frutta e ortaggi.