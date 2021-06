Covid-19 in Basilicata. 27 nuovi casi di contagio e 37 guariti, in calo le somministrazioni di vaccino

In calo, rispetto ai giorni precedenti, le somministrazioni di vaccino in Basilicata. 3.447 le dosi somministrate ieri. Mentre per quanto riguarda i nuovi casi di contagio, sono 27 su 468 tamponi processati nell’ultimo giorno. Ecco i dettagli.

I NUOVI CASI DI CONTAGIO SONO 27 – 1 Atella, 2 Bernalda, 2 Forenza, 1 Ginestra, 2 Grumento Nova, 2 Lavello, 1 Maratea, 1 Matera, 3 Muro Lucano, 2 Paterno, 1 Pisticci, 2 Potenza, 2 Rapolla, 3 Tramutola, 1 Vietri di Potenza, 1 laziale domiciliato a Policoro;

I RICOVERATI IN OSPEDALE SONO 42 – Al “San Carlo” di Potenza 24 pazienti nelle malattie infettive, 6 in pneumologia. Al “Madonna delle Grazie” di Matera 9 nelle malattie infettive e 3 in pneumologia. Vuote le terapie intensive;

I GUARITI SONO 37 – 1 Brindisi di Montagna, 1 Ferrandina, 1 Irsina, 2 Lauria, 5 Matera, 14 Melfi, 2 Pescopagano, 2 Policoro, 5 Rapolla, 1 Salandra, 1 Sant’Arcangelo, 1 Tursi, 1 toscano domiciliato a Potenza;

In Basilicata sono 2.921 le persone attualmente positive, di cui 2.879 in isolamento domiciliare. I deceduti per e con Covid-19 sono 563, mentre i guariti 22.597.

Claudio Buono