Il Covid-19 spezza la vita di un 35enne del Potentino

Una bruttissima notizia sconvolge l’intera comunità di Laurenzana, centro del Potentino. Non ce l’ha fatta Egidio Garramone, 35 anni, già vice sindaco di Laurenzana, che ha perso la sua battaglia contro il Covid-19. E’ la più giovane vittima lucana del virus, una delle più giovani in Italia. Egidio, persona da tutti stimata non solo nel suo paese, era molto amato e conosciuto anche per il suo importante impegno in ambito sociale. Da alcune settimane si trovava ricoverato al “San Carlo” di Potenza, a causa del peggioramento delle condizioni di salute.

Per oggi il sindaco di Laurenzana, Michele Ungaro, ha proclamato il lutto cittadino. E’ la vittima numero 555 in Basilicata legata a questo maledetto virus.

“Non ci sono parole che possano minimamente descrivere il dolore della Comunità intera e che possano smussare il dolore dei famigliari: l’orgoglio di appartenenza e l’attaccamento viscerale alla sua comunità saranno difficilmente ripetibili e vogliano essere di monito per noi tutti. A Battista, Rocchina, Martina ed ai parenti tutti le nostre più sincere e sentite condoglianze”, ha fatto sapere l’amministrazione comunale in una nota.

Claudio Buono