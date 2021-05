Delocalizzazione Fonderie Pisano a pochi passi dalla Basilicata. Miglionico (Gal PerCorsi): “Dubbi e perplessità, a rischio l’area”

“La delocalizzazione dell’azienda Fonderie Pisano presso l’area industriale di Buccino deve preoccupare anche noi e i Comuni dell’area”. Sono le parole di Michele Miglionico, presidente di Gal PerCorsi, il Gruppo d’Azione Locale (GAL), lo strumento promosso dall’Unione Europea per sviluppare piani e programmi di interventi dedicati al miglioramento socio-economico delle comunità rurali. Gal di cui fa parte anche Vietri di Potenza, il paese più vicino al sito della delocalizzazione delle Fonderie Pisano. “L’insediamento di industria pesante in aree con una forte e chiara vocazione agroalimentare mette a repentaglio anni e anni di tutela e valorizzazione”, ha dichiarato Miglionico, che ha aggiunto: “Il sito ipotetico per il nuovo insediamento industriale, si trova a confine tra Vietri di Potenza e Buccino. “Il borgo dell’olio”, La Porta della Lucania, è uno dei paesi simbolo per la produzione dell’olio di qualità e tanti altri prodotti agro-alimentari. Il rischio di “danneggiare” un’area a forte vocazione agricola è molto forte”.

Claudio Buono