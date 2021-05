Covid-19 in Basilicata: solo 5 Comuni in ‘zona rossa’, per altri 4 da oggi passaggio in ‘zona gialla’

Emergenza Covid-19, il presidente Bardi emana l’ordinanza n.25

Il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha firmato l’ordinanza n.25 con la quale, a partire da oggi 12 maggio, si dispone la zona rossa nel Comune di Ripacandida fino al 16 maggio. Sono inoltre confermate, sempre fino al 16 maggio, le misure previste dalla zona rossa nei comuni di Balvano, Rionero in Vulture, Garaguso e Rotondella. Con la stessa ordinanza è stata disposta la revoca, a partire da oggi 12 maggio, della zona rossa per i territori comunali di Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Lavello, e Craco. Per questi paesi la zona rossa era prevista fino al 16 maggio, ma è stata revocata visto il miglioramento in materia di contagi. L’ordinanza è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n.44 – Speciale e sul sito istituzionale della Giunta Regionale.