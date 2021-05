“Concerto in condominio”. Stasera su Facebook live streaming del cantautore lucano SiLEO

Concerto in condominio. È questo il nome dello spettacolo che oggi 12 maggio, alle ore 21:00, verrà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook ufficiale del cantautore lucano SiLEO (@sileomusic). C’è voglia di riprendere a suonare sopra un palco e con un pubblico che possa battere le mani (o anche fischiare), ma fino a quando l’emergenza sanitaria e il coprifuoco delle 22:00 continueranno sarà molto difficile. Come tanti suoi colleghi durante lo scorso lockdown, l’unico modo per farsi ascoltare in un momento storico così delicato è quello di avere una webcam, un computer, una scheda audio, microfono e chitarra. Per questo motivo Giuseppe Sileo, in arte SiLEO, cantautore conosciuto per essere l’autore e interprete del singolo estivo “Valentina” prodotto dal maestro Mogol nel 2015, ha deciso di esibirsi in diretta sui suoi canali social, dallo studio della propria casa nel condominio di Via Nicola Sole a Potenza.

In questi anni SiLEO si è concentrato sulla famiglia e sulla scrittura di nuovi brani partecipando a concorsi di rilievo nazionale, tra cui il Premio Donida (finalista per due anni consecutivi con i brani “Più del telegiornale” e “Sorriderai”) e l’Umbria Voice Fest di Terni (vincitore del premio “Migliore presenza scenica” con il brano “La Mosca”). “Entrare nei salotti delle persone, condividere con loro la mia musica e regalare a tutti un sorriso, è questo quello che vorrei. E se posso farlo solo tramite un computer, lo farò tramite computer”. Queste le parole dell’artista che predilige una dimensione più informale della musica e il racconto ironico della vita tramite i suoi brani. In collegamento durante il concerto ci saranno: Gianni Basilio, giovane cantautore di Oppido Lucano, vincitore del “Road to the Main Stage” contest della Firestone in collaborazione con Radio Italia, con il brano “Cartagine”; Olivia xx, cantautrice di grande talento e autrice del brano “Solo una figlia” presente nell’ultimo album “Padroni di Niente” di Fiorella Mannoia; Angelo Cicchetti, cantautore materano dal mood americano, vincitore nel 2018 del premio Poggio Bustone con il brano “Tutto se ne va”.

LINK PAGINA FACEBOOK per seguire la diretta: https://www.facebook.com/sileomusic