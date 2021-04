Satriano di Lucania, a due medici l’onorificenza di ‘Cavaliere della Repubblica Italiana’ per l’impegno durante la pandemia

A Satriano due nuovi Cavalieri al Merito della Repubblica Italiana. Prestigioso riconoscimento al dottor Ambrogio Carpentieri e all’infettivologa dello Spallanzani Serena Vita per il loro impegno durante la pandemia

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha insignito due medici legati a Satriano di Lucania dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Si tratta del Dottor Ambrogio Carpentieri, salernitano, da molti anni medico di famiglia a Satriano e della Dottoressa Serena Vita, satrianese, ricercatrice e medico infettivologo presso l’ospedale Spallanzani di Roma. Due storie diverse ma ugualmente ricche di impegno e di lavoro che hanno portato entrambi a guadagnarsi sul campo questo prezioso riconoscimento per essersi particolarmente distinti nel servizio alla comunità durante l’emergenza Covid-19. Ad accogliere la notizia il Presidente del Consiglio Comunale Marcello Pascale. “L’assegnazione di queste due onorificenze al merito della Repubblica italiana è motivo di vanto e orgoglio per tutta la nostra comunità. Il Consiglio Comunale, a nome di tutti i cittadini di Satriano di Lucania, porge le più sentite felicitazioni al dottor Carpentieri e alla dottoressa Vita per il traguardo raggiunto. Questo riconoscimento li premia del loro operato in questa emergenza, durante la quale hanno portano avanti la loro missione professionale mettendo le loro competenze al servizio degli altri. Cogliamo l’occasione per ringraziare, ancora una volta, tutti i medici e gli operatori sanitari, che dopo un anno sono ancora in prima linea nella lotta alla pandemia”.