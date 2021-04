Maratea ‘bandiera blu’ 2021. Destinazione green e sicura

Destinazione green e sicura che soddisfa criteri di qualità relativi a parametri delle acque di balneazione e al servizio offerto, tenendo in considerazione ad esempio la pulizia delle spiagge gli approdi turistici. L’attribuzione della Bandiera Blu a Maratea rafforza la scelta che gli operatori turistici stanno sostenendo per rilanciare la Basilicata turistica nei mercati nazionale e internazionale. E’ il commento di Biagio Salerno, presidente del Consorzio Turistico Maratea, che evidenzia come “qualità dell’ambiente e sicurezza sanitaria sono le carte principali che intendiamo giocare per salvare la stagione che sta per iniziare. Gli albergatori e i titolari di imprese dell’accoglienza, della ristorazione, del commercio e dei servizi – fa sapere il consorzio- sono pronti a Maratea per aprire le strutture e le attività già dalla metà di maggio.

Per il Presidente del Consorzio “c’è bisogno principalmente della accelerazione della campagna vaccinale in aggiunta a misure di tracciamento dei turisti, di azioni di sostegno e ristoro e di una campagna di promozione sui mercati interregionali e nazionali affidando a Consorzi ed associazioni di categoria compiti e funzioni rilevanti. Si attende l’approvazione di un Piano di rilancio della filiera turistica regionale. L’auspicio è che serva a stimolare le Amministrazioni Locali ad adoperarsi tempestivamente in vista della bella stagione e della ripartenza.

Fonte: Ufficio Stampa Basilicata