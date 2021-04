La Leonessa torna (ufficialmente) a Picerno. Domenica contro la Puteolana si giocherà in casa dopo due anni

L’AZ Picerno tornerà a giocare al “Donato Curcio” domenica 2 maggio, nella partita contro la Puteolana, valida per la 28^ giornata del campionato di Serie D (11^ di ritorno). La Lega Nazionale Dilettanti, infatti, nella persona del presidente Cosimo Sibilia, ha rilasciato l’autorizzazione all’utilizzo del campo anche per le partite del campionato di Serie D.

“Come promesso – ha dichiarato il direttore generale, Vincenzo Greco – abbiamo fatto di tutto per ritornare a giocare a Picerno le ultime gare di questo campionato avvincente. Ora avremo un’arma in più dalla parte nostra, il nostro stadio. Ritorniamo a giocare a Picerno esattamente dopo due anni di esilio: adesso non vediamo l’ora del ritorno sugli spalti dei nostri tifosi”.

“Mi sento di ringraziare – ha aggiunto il dg Greco – le amministrazioni comunali di Potenza, Marsicovetere, Tito e San Gregorio Magno, oltre al Presidente del Potenza Calcio, Salvatore Caiata, e della Polisportiva Tito, Giuseppe Salvia, per l’ospitalità a noi riservata in tutti questi mesi di esilio. Un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile l’adeguamento del “Curcio” alle norme infrastrutturali previste dalla FIGC per la disputa delle gare di campionati professionistici. In primis, un ringraziamento particolare al nostro presidente Donato Curcio, che grazie al suo ulteriore intervento economico ha reso possibile il completamento dei lavori. Un ringraziamento al sindaco di Picerno, Giovanni Lettieri, a tutta l’amministrazione comunale, al progettista Gianvito Curcio e alle imprese che hanno realizzato le opere”.