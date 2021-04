107 anni e non sentirli. Nonno Vitantonio di Avigliano raggiunge a piedi il punto vaccinale per la 2^ dose

“Vitantonio è un aviglianese speciale. Il più anziano, con i suoi 107 anni, ha voluto raggiungere il punto vaccinale con le sue gambe. Per compiere il proprio dovere e fare la propria parte. È stato un grande privilegio poterlo accogliere. Il suo esempio è un grande messaggio di speranza”. Sono le parole del sindaco di Avigliano, Giuseppe Mecca, nel dare la notizia della somministrazione della seconda dose del vaccino per il più anziano della sua comunità, il sig. Vitantonio. Insieme alla signora Natalina di Picerno (108 anni inoltrati) è la persona più anziana in Basilicata a ricevere la vaccinazione. Senza, a quanto pare, alcun effetto indesiderato.