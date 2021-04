Droga, inchiesta della Procura di Potenza. Concluse le indagini su 23 persone di Brienza, Sant’Angelo Le Fratte, Paterno e altri centri

Sono 23 le persone indagate dalla Procura di Potenza, accusate di spaccio di sostanze stupefacenti, per episodi avvenuti nel corso dell’anno 2019. Si tratta di persone residenti a Brienza (la maggior parte), Marsicovetere, Sant’Angelo Le Fratte, Paterno nel Potentino, oltre ad altri tre indagati di Sala Consilina, Salerno e San Cipriano Picentino. Tra gli indagati del Potentino, a Brienza, anche un nigeriano che dimora sul territorio. Lo stesso che durante un controllo, due anni fa, venne scoperto con l’eroina, dove poteva ricavare oltre 100 dosi. L’accusa per gli indagati è quella di aver spacciato droghe sia leggere che pesanti in tutti questi centri del Potentino e del Salernitano.

Titolare delle indagini è il Pubblico Ministero di Potenza, Sarah Masecchia, che ha notificato l’avviso di chiusura delle indagini a tutte e 23 le persone. Hanno tra i 24 e i 53 anni. Nel corso delle indagini, sono state svolte anche attività delle forze dell’ordine, che hanno portato al sequestro di droga e arresti. Per alcuni indagati, pendono anche alcune aggravanti come ad esempio l’ottenimento di prestazioni sessuali in cambio della cessione di sostanze stupefacenti.

Sarà adesso la Procura a decidere se richiedere il rinvio a giudizio per gli indagati, o procedere all’archiviazione.

redazione