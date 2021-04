Alla guida con patente revocata fornisce generalità false ai Carabinieri. A Vietri di Potenza denunciato un 46enne e i due passeggeri

Sono tre le persone denunciate a Vietri di Potenza, non del posto ma di un altro Comune, da parte dei Carabinieri della locale stazione. I tre sono accusati di aver fornito false informazioni ai Carabinieri. In particolare, un 46enne è stato fermato dai militari dell’Arma durante un posto di controllo ed è stato sottoposto a tutte le verifiche del caso, mentre si trovava alla guida della sua autovettura. A seguito delle verifiche, l’uomo è risultato essere senza patente di guida, poiché revocata. L’uomo non aveva alcun documento di riconoscimento. Intanto, per potersi giustificare, ha redatto una dichiarazione rilevatasi poi falsa, attestante le proprie generalità. Nella stessa circostanza, inoltre, altre due persone che erano in auto con l’uomo, il fratello 41enne, e un altro 46enne, hanno fornito false informazioni ai Carabinieri, al fine di favorire la condotta illecita del conducente.

Sono stati tutti denunciati alla Procura della Repubblica di Potenza.

