Vaccinazioni in Basilicata, Bardi esulta per la prima giornata senza prenotazioni. Ma dimentica assembramenti e disorganizzazione

Il governatore lucano Vito Bardi esulta definendo un ‘successo’ la prima giornata di vaccinazioni senza prenotazioni con Astrazeneca. Ma dimentica gli assembramenti odierni e la disorganizzazione

“La convocazione Astrazeneca è stata un successo e notevole è l’afflusso di persone alle tende del Qatar. Ringrazio la Protezione civile che – come altre volte – garantirà il distanziamento sociale all’esterno della struttura. Ringrazio anche la partecipazione dei lucani, che smentiscono l’allarmismo mediatico contro il vaccino Astrazeneca che è sicuro e ha messo in sicurezza un grande Paese come il Regno Unito. Ricordo a tutti che non c’è bisogno di concentrarsi nella giornata odierna, dato che sarà possibile vaccinarsi con Astrazeneca anche domani e dopodomani. Dato il successo della scelta e la disponibilità di vaccini, lavoreremo per rendere strutturale tale canale di vaccinazione volontario con Astrazeneca anche nei giorni successivi. Intanto oggi dalle 14 anche gli Over 70 potranno prenotarsi sulla piattaforma Poste. Caregiver: entro la fine della settimana sarà possibile prenotare, scegliendo luogo e orario, accedendo in piattaforma con i dati dei soggetti “fragili”. La vaccinazione dei caregiver perciò non sarà contestuale ai soggetti ‘fragili’, ma avverrà dopo pochi giorni. Il nostro obiettivo è vaccinare tutti nel minor tempo possibile”.

Questa qui sopra è la nota stampa ufficiale diramata dalla Regione Basilicata. peccato che il governatore Bardi non abbia fatto alcun cenno alla disorganizzazione ed agli assembramenti che già da stamattina si sono creati nei pressi delle tende del Qatar, nel parcheggio dell’ospedale. Non hanno avuto nemmeno il tempo di organizzarsi, i volontari che da mesi stanno lavorando duramente, e i sanitari. Centinaia di persone, senza alcun appuntamento -così come annunciato da Bardi- hanno fatto la corsa per sottoporsi per primi alla vaccinazione. Eppure, bastava ‘tardare’ di un solo giorno ed organizzarsi al meglio. Oltre alla ‘soddisfazione’ sottolineata da Bardi, dobbiamo giustamente riportare anche le tante lamentele e polemiche dei cittadini lucani. I foto e video che girano ormai da ore sul web, sono il simbolo di una vera e propria improvvisazione. A quanto pare, non sono mancati attimi di tensione. Si è reso necessario dopo diverse ore l’intervento delle forze dell’ordine per sistemare il tutto e fare ordine.

Claudio Buono