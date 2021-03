Ruoti, nel Centro Polivalente nascerà il “Punto Sapori Terra Roti”. Al via i lavori

L’amministrazione comunale di Ruoti ha messo in campo iniziative per il sostegno e rafforzamento competitivo delle piccole attività commerciali al dettaglio presenti nel territorio comunale, in particolar modo puntando sulla commercializzazione al dettaglio dei prodotti locali a km0, maggiormente della produzione lattiero-casearia, ma non solo, consentendo l’attivazione di un nuovo centro multiservizi. Quest’ultimo erogherà servizi logistici e commerciali a supporto della popolazione residente, nonché dei produttori agroalimentari e dei caseifici locali. Il centro multiservizi costituirà un punto di riferimento per i produttori locali i quali potranno comunicare e aggiornare l’operatore gestore del sito e commercio dei prodotti in promozione e/o vendita. La partecipazione al bando ha visto il Comune di Ruoti assegnatario di un contributo economico di € 25.000,00 per il progetto “Sapori della Terra Roti”.

“Abbiamo voluto puntare fortemente sull’eccellenza agroalimentare, partendo da ciò che maggiormente rappresenta il nostro territorio e che qui a Ruoti è di secolare tradizione. È nostra intenzione arricchire e presentare una filiera produttiva corta e a km0. Il comparto latte del nostro paese è uno dei settori produttivi di qualità da valorizzare perché riconosciuti a livello regionale e non” – dichiara il Sindaco Anna Maria Scalise.