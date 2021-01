Covid-19 in Basilicata, l’aggiornamento. 49 nuovi casi di contagio, 23 guariti e nessun deceduto nell’ultimo giorno

Sono 49 i lucani risultati positivi al Covid-19 nelle ultime 24 ore, a fronte di 794 tamponi molecolari processati nell’ultimo giorno. 1.344 quelli antigenici processati. Nell’ultimo giorno non risultano esserci decessi, mentre i guariti sono 22. Sembra ormai attestarsi sui 7/800 il numero dei tamponi giornalieri processati in Basilicata. Numero molto ma molto lontano dai famosi 3.000 ‘promessi’ da qualche politico nel mese di ottobre. Di seguito, il dettaglio.

I RICOVERATI SONO 88 – Due in più di ieri. Al “San Carlo” 30 nelle malattie infettive, 30 in pneumologia, 11 in medicina d’urgenza e 4 in terapia intensiva. Al “Madonna delle Grazie” di Matera 6 nelle malattie infettive, 6 in pneumologia e 1 in terapia intensiva;

23 LE PERSONE GUARITE – 1 Colobraro, 1 Grassano, 3 Lagonegro, 1 Laurenzana (domiciliato a Corleto Perticara), 3 Marsicovetere, 2 Matera, 1 Melfi, 1 Pignola, 1 Pomarico, 1 Potenza, 1 Salandra, 1 Sant’Angelo le Fratte, 2 Tito, 3 Viggianello. Guariti non residenti ma domiciliati in Basilicata: 1 veneto domiciliato a Castronuovo di Sant’Andrea;

49 I NUOVI CASI TRA I LUCANI – 1 Bella, 1 Bernalda, 1 Cancellara, 1 Ferrandina, 1 Garaguso, 1 Lagonegro, 1 Latronico, 3 Marsicovetere, 3 Matera, 6 Melfi, 1 Nemoli, 1 Nova Siri, 3 Paterno, 1 Pietrapertosa (domiciliato a Vietri di Potenza), 1 Pisticci, 4 Potenza, 1 Rapone, 2 Rotonda, 2 Scanzano Jonico, 4 Tito, 1 Tolve, 1 Venosa, 7 Vietri di Potenza (già comunicati ieri mattina dal Comune), 1 Viggiano. Positivi anche un calabrese domiciliato a Cersosimo e 1 pugliese domiciliato a Satriano di Lucania;

Gli attuali casi di positività tra i lucani sono 6.751, di cui 6.663 in isolamento domiciliare. 298 i deceduti dall’inizio dell’emergenza per e con Covid-19. I guariti residenti sono 5.303.

Claudio Buono