Coronavirus in Basilicata. 55 nuovi casi, 48 guariti e nessun decesso

55 positivi tra i lucani su 884 tamponi molecolari processati. E’ questo l’ultimo aggiornamento dell’emergenza sanitaria in Basilicata. Nell’ultimo giorno sono guarite 48 persone, nessun decesso. 1.1.76 i tamponi antigenici somministrati. Ecco i dettagli.

I RICOVERATI IN OSPEDALE SONO 81 – Al “San Carlo” di Potenza nelle Malattie Infettive 34, in Pneumologia 26, in Medicina d’Urgenza 7, in Terapia Intensiva 2. Al “Madonna delle Grazie” di Matera nelle Malattie Infettive 6, in Pneumologia 4, in Terapia Intensiva 2;

I NUOVI POSITIVI LUCANI SONO 55 – 1 Acerenza, 2 Avigliano (n. 1 domiciliato a Potenza), 1 Castelgrande, 2 Filiano, 1 Lagonegro, 2 Lavello, 2 Matera, 12 Melfi, 5 Moliterno, 4 Montemilone, 1 Palazzo San Gervasio, 1 Picerno, 3 Pignola, 2 Pisticci, 4 Policoro, 7 Potenza, 2 Sarconi, 2 Scanzano Jonico, 1 Vietri di Potenza;

I GUARITI SONO 48 – 3 Avigliano (n. 1 domiciliato a Lauria), 1 Brienza, 1 Forenza, 1 Grassano, 1 Lagonegro, 1 Lauria, 1 Marsicovetere, 1 Maschito, 7 Matera, 3 Melfi, 3 Montemilone, 1 Palazzo san Gervasio, 1 Picerno, 1 Pisticci, 2 Policoro, 3 Potenza, 5 Rionero in Vulture, 1 Salandra, 1 Spinoso (domiciliato a Potenza), 1 Tito, 2 Tramutola, 1 Trivigno (domiciliato a Potenza), 6 Venosa. Guarito anche un pugliese residente a Matera;

Gli attuali casi di positività in Basilicata sono 6.732, di cui 6.651 in isolamento domiciliare. 294 i deceduti con e per Covid-19, 5.220 i guariti

