Covid-19 in Basilicata. 4 decessi, 105 nuovi casi e 25 guarigioni

105 nuovi casi di contagio tra i lucani su 953 tamponi, 25 guariti e 4 decessi. È questo l’ultimo aggiornamento sull’emergenza sanitaria in Basilicata. Ecco il dettaglio.

Scendono a 85 i ricoverati. Al “San Carlo” 25 nelle malattie infettive, 29 in pneumologia, 10 in medicina d’urgenza, 2 in terapia intensiva. Al “Madonna delle Grazie” 10 nelle malattie infettive, 7 in pneumologia e 2 in terapia intensiva;

Sono 4 le persone decedute nelle ultime 24 ore: di Avigliano, Potenza, Sarconi e Savoia di Lucania;

105 i nuovi casi di contagio tra i lucani – 1 Atella, 13 Avigliano, 2 Castelgrande (n. 1 domiciliato a Pescopagano), 3 Castelluccio Inferiore, 2 Genzano di Lucania, 3 Ginestra, 3 Laurìa, 15 Lavello, 1 Marsico Nuovo, 3 Marsicovetere , 16 Melfi, 2 Moliterno, 2 Montalbano Jonico, 1 Montemilone, 4 Oppido Lucano, 1 Palazzo San Gervasio, 2 Pignola, 2 Pisticci , 3 Potenza (n. 1 domiciliato a Pietragalla), 4 Ripacandida, 1 Rapolla, 2 Rotonda, 1 Ruoti, 6 Sarconi (n. 1 domiciliato a Policoro), 7 Venosa, 5 Vietri di Potenza;

26 i guariti – 1 Atella, 1 Calvello, 1 Lagonegro, 5 Lauria , 1 Marsicovetere, 1 Matera, 6 Melfi, 2 Policoro (domiciliato a San Costantino Albanese), 2 Rapolla, 1 Ripacandida, 1 San Costantino Albanese, 1 San Fele, 1 Stigliano, 1 Viggianello;

Gli attuali positivi in Basilicata sono 6.425, di cui 6.340 in isolamento domiciliare. 268 i deceduti, 4.830 i guariti.

Claudio Buono