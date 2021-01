“Infrastrutture digitali nelle zone rurali del nord-ovest della Basilicata”. La richiesta di ‘Picerno in Azione’ a Governo e Regione

Il gruppo Picerno in Azione chiede alla regione Basilicata e al Governo la realizzazione di infrastrutture per la connettività Fixed Wireless Access (Fwa) per le famiglie e per le aziende del Marmo Platano Melandro

La didattica a distanza ha posto, in modo drammatico, in primo piano la problematica del divario digitale – digital divide -, ovvero il divario tra chi ha accesso alle tecnologie digitali e chi ne è escluso in modo parziale o addirittura totale. Il motivo principale è da ricercarsi nella qualità delle infrastrutture, il divario digitale in un contesto di lockdown produce una criticità educativa e anche sociale. Le aree rurali a bassa densità abitativa, sono i territori più a rischio. Recentemente l’Istat ha rilevato che quasi una famiglia su tre dei nuclei che risiedono nelle aree rurali, non dispone di una connessione a banda larga. Queste zone sono definite “aree bianche” a fallimento di mercato, dove il numero di utenti non garantisce la remunerazione degli investimenti di operatori privati. Quindi la realizzazione delle infrastrutture deve, per forza di cose, essere sostenuta da fondi pubblici. Uno degli obiettivi dell’Unione Europea era quello di realizzare, tramite il governo nazionale e le regioni, la rete pubblica nelle aree bianche entro il 2020. Qualcosa evidentemente non ha funzionato. Sicuramente la Regione Basilicata, negli ultimi decenni, ha realizzato interventi che hanno implementato le infrastrutture sul territorio. Eppur tuttavia molte sono ancora le criticità esistenti. Tra esse sicuramente la mancanza delle necessarie infrastrutture nelle zone rurali della regione. Anche l’intervento ultimo del governo nazionale, con il bando Scuola, non ha permesso quello scatto in avanti necessario, dovrebbe potenziare la capacità di trasmissione negli edifici scolastici ma non risolverà il problema delle aree rurali. Lo stesso sta accadendo con il bonus connettività che rischia di tenere fuori quasi il 40 per cento della popolazione priva di una rete ultra veloce, ci si trova di fronte al paradosso che chi ha veramente bisogno di migliorare la propria rete continua ad essere senza l’accesso ad internet e chi ha già una rete veloce ottiene un miglioramento della connettività Picerno in azione propone con forza l’utilizzo del Fixed Wireless, o misto fibra/radio, con cui è possibile raggiungere gli abbinati tramite antenne parabola, ritenendo sia una soluzione valida per connettere le zone a bassa densità abitativa.

