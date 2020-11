Balvano, riscontrati 9 nuovi casi di contagio al Covid-19

Sono nove i nuovi casi di positività riscontrati a Balvano, a seguito dei tamponi fatti ieri ai contatti più stretti delle persone già risultati positivi. A darne notizia il sindaco, Costantino Di Carlo. La maggior parte dei cittadini con esito positivo sono riferibili a pochissimi nuclei familiari, per fortuna già in isolamento spontaneo da molti giorni, come ha riferito io Sindaco. “Fortunatamente – ha aggiunto Di Carlo – circa la metà dei positivi hanno avuto sintomi molto lievi, gli altri sono ad oggi asintomatici”. Di Carlo ha risposto la chiusura, in via precauzionale, della Scuola Materna fino al 21 novembre. Ambienti scolastici e bus verranno sanificati.

“Fermiamo il contagio, fermandoci. Usciamo solo se necessario”, ha fatto appello Di Carlo.

Claudio Buono