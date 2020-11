Emergenza sanitaria, la Basilicata passerà da “Area Gialla” ad “Area Arancione”

“Il ministro Speranza mi ha anticipato poco fa l’esito della riunione che ha stabilito il passaggio dell’Abruzzo, insieme ad altre quattro Regioni – Umbria, Basilicata, Liguria e Toscana – nella zona arancione. Gli effetti del provvedimento che il ministro si appresta a firmare in serata avranno decorrenza dalla giornata di mercoledì”. Lo ha dichiarato pochi minuti fa Marco Marsilio, presidente della Regione Abruzzo.

Per quanto riguarda la Basilicata, attualmente i lucani positivi al virus sono 2.641, di cui 2.512 in isolamento domiciliare, mentre 129 risultano ricoverate. Di queste, 18 in terapia intensiva. In Basilicata, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, sono morte per e con Covid 64 persone.

Con l’area arancione, è prevista la chiusura di bar e ristoranti, 7 giorni su 7. L’asporto invece sarà consentito fino alle ore 22 e non ci saranno restrizioni per la consegna a domicilio. Stop a musei e mostre, chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi ad eccezione di farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari, tabaccherie ed edicole al loro interno.

Claudio Buono