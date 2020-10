“Giornata Nazionale del Folklore e delle Tradizioni Popolari”: le Pro Loco di Basilicata in diretta domani sui social

L’expo delle Pro Loco tenutosi a Matera nel suo anno da capitale europea della cultura si rivelò un vero e proprio successo di pubblico. Migliaia le persone accorse a far visita ai nostri stand, migliaia i turisti e centinaia i volontari delle Pro Loco lucane e pugliesi per celebrare la prima edizione della Giornata Nazionale del folklore e delle tradizioni popolari, un evento che in questi giorni ci sembra inimmaginabile. In questo tempo così paradossale il Comitato regionale Pro Loco Unpli Basilicata Aps ha però voluto ricordare la ricorrenza della “Giornata Nazionale del Folklore e delle Tradizioni Popolari” che si terrà lunedì 26 ottobre con una iniziativa significativa, una mobilitazione web.

«A causa delle misure anti Covid-19 – afferma il Presidente regionale Pro Loco Unpli Basilicata Rocco Franciosa – quest’anno abbiamo inteso organizzare un evento on line sui social network Facebook, Instagram e Twitter sensibilizzando a condividere testi, foto, video per promuovere il Folklore e le Tradizioni Popolari dei borghi della Basilicata. Invitiamo quanti intendono aderire all’iniziativa, associazioni, appassionati, storici e semplici cittadini a seguire questi semplici consigli. Questo il nostro invito: condividi le tradizioni della tua terra taggando le pagine ufficiali della Pro Loco Unpli Basilica utilizzando inoltre gli hashtag #CustodiDellaLucania #CustodiDelleTradizioni #Viaggioinbasilicata #Ioviaggiolucano #Folklore #TradizioniPopolari #inbasilicataconleproloco #prolocobasilicata. Non lasciamoci scoraggiare, promuoviamo il patrimonio culturale immateriale, festeggiamo insieme le tradizioni della nostra terra nella più grande mobilitazione social dedicata al Folklore lucano!».

La maratona social coinvolgerà tutti i ragazzi del Servizio civile universale impegnati nel progetto “Viaggio nel patrimonio culturale lucano” e tutte le Pro Loco attive in Basilicata lunedì 26 ottobre dalle ore 9.00 a mezzanotte.