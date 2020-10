Coronavirus in Basilicata, 92 nuovi casi di positività e 10 guariti. Aumentano i ricoverati in Ospedale

Sono 92 i nuovi casi dei lucani che risultano positivi al virus. Oltre ai 92, tra i 1.434 tamponi processati, si aggiungono anche 20 casi di positività di residenti in Puglia che hanno solamente fatto il tampone in Basilicata. Per quanto riguarda i lucani, i nuovi casi di positività sono stati riscontrati a: 15 Matera, 13 Potenza, 5 Montescaglioso, 10 Irsina, 3 Nova Siri, 1 Oliveto Lucano, 2 Roccanova, 1 Episcopia, 2 Accettura, 1 di Milano domiciliato a Muro Lucano, 1 Anzi, 5 Avigliano, 2 Tito, 5 Moliterno, 1 Bernalda, 1 Picerno, 1 Vaglio Basilicata, 1 Castelmezzano, 5 Genzano di Lucania, 1 Francavilla, 3 Palazzo San Gervasio, 1 Oppido Lucano, 1 Melfi, 1 Lavello, 1 Cancellara, 5 Lauria, 1 San Chirico Nuovo domiciliato ad Irsina. Riscontrati 3 casi di positività anche di altrettante persone di Artignano (Vicenza), Polla (Salerno) e Rimini, che si trovano in Basilicata.

Sale a 58 il numero dei ricoverati, 6 in più di ieri. 32 nei reparti di malattie infettive (10 a Matera, 22 a Potenza), 20 in pneuomologia a Potenza, 2 in medicina d’urgenza sempre a Potenza, mentre ci sono 4 pazienti in terapia intensiva (3 a Matera e 1 a Potenza).

S0no 10 i guariti nelle ultime 24 ore: 4 a Sant’Arcangelo e 1 a paese ad Atella, Brienza, Tramutola, Marsicovetere, Sasso di Castalda, Marsiconuovo. Dall’inizio dell’emergenza in Basilicata sono stati fatti 94.027 tamponi, di cui 92.301 negativi.

Claudio Buono