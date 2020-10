“Cercasi personale qualificato”. La storia di un’azienda lucana, con sede a Tito Scalo, raccontata dal Tg1

La storia di un’azienda che opera nella zona industriale di Tito Scalo, alle porte di Potenza, che ha difficoltà a reperire personale qualificato. Se n’è occupato il Tg1 nell’edizione delle ore 20 del 20 ottobre scorso, con il servizio realizzato dalla giornalista Alessandra Azzolini. L’azienda si chiama STM (Sviluppo Tecnologie Metalliche). Un’azienda di una famiglia di Vietri di Potenza che opera nel settore da oltre 40 anni. Specializzata nell’ingegneria e fornitura di nastri trasportatori per la movimentazione di materiale sfuso nei cantieri che lo necessitano, STM offre le sue soluzioni innovative e integrate in tutto il mondo, garantendo aumenti di efficienza, affidabilità e riduzione dei costi per i processi produttivi dei suoi clienti. L’azienda ha completato 200 progetti e venduto 10 milioni di componenti meccanici. 16 milioni il fatturato annuo e una settantina di dipendenti, con la necessità di assumerne altri, sempre qualificati, per allargare la squadra e poter portare avanti altri progetti e rispondere alle richieste di lavori da effettuare. .

Nel servizio, è stato intervistato anche Anselmo Zirpoli, direttore commerciale STM, che ha sottolineato le “diverse difficoltà a trovare personale qualificato come tornitori per controllo numerico, disegnatori, montatori meccanici, progettisti”. A livello internazionale, l’azienda ha clienti in Francia (si stanno realizzando pezzi che vanno montati nella metro di Parigi), oltre che Tagikistan, Cina e Canada, e progetti in altre nazioni già realizzati. All’interno dell’azienda, anche la divisione STM Components, che si occupa particolarmente del design, dell’ingegneria e della produzione di componentistica per il settore automotive, con i componenti meccanici che vengono prodotti attraverso processi di tornitura, fresatura, pressatura e saldatura.

L’azienda è alla ricerca di personale. Una importante opportunità particolarmente per chi si è specializzato nel settore e cerca un lavoro e, visti i progetti dell’azienda, anche sicuro. E’ possibile inviare la candidatura via mail all’indirizzo: risorse@stm.group. Di seguito il servizio integrale andato in onda all’interno del Tg1.

Claudio Buono