In Basilicata “snobbata” l’app Immuni. Solo il 10,9 % dei lucani l’hanno scaricata

Il download dell’app Immuni aumenta giorno dopo giorno, ma non al Sud, ed in particolare in Basilicata. Secondo l’ultimo aggiornamento, solo 1 lucano su 10 ha scaricato l’app sul proprio smartphone. Ad oggi sono il 10,9 % i lucani che hanno scaricato l’app. In Italia, oltre 7 milioni di persone hanno effettuato il download. L’invito a tutti è quello di scaricare l’app. E’ un vero e proprio gesto di responsabilità. L’app è uno strumento importante nella lotta contro il Covid-19. Infatti, aiuta a rintracciare i contatti di chi risulta positivo al virus.

Scaricando l’app Immuni, si aiuta a diffondere la responsabilità e si contribuisce, con un semplice gesto, a contenere la diffusione del virus Covid-19, aiutando gli organi competenti ad una più chiara ricostruzione dei contatti in caso di contagio. Il download dell’app è gratuito, così come l’utilizzo. Basta cercare su Play Store o App Store l’applicazione denominata “Immuni” ed effettuare il download. Le domande frequenti e tutte le informazioni sono disponibili qui cliccando qui.

Claudio Buono