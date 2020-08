Vietri, puntura di un imenottero su una donna. Decisivo l’intervento della guardia medica

Attimi di paura si sono vissuti venerdì sera a Vietri di Potenza, in una abitazione nelle vicinanze della centralissima piazza XXIII Novembre. Una donna di 71 anni ha rischiato grosso a seguito di una puntura di un imenottero. Non è ancora chiaro se si tratta di una puntura di un ape, vespa o calabrone. Fatto sta che la donna, mentre era seduta in casa, ha iniziato ad accusare prurito e dolore sul braccio. Subito dopo il gonfiore, rossore e problemi respiratori. Immediatamente è stato allertato il medico di guardia in servizio in paese – il dott. Carmine Cuomo- il cui intervento è risultato salvavita. La donna infatti, all’arrivo del medico, versava in condizioni preoccupanti. Sono servite più punture per farla tornare alla lucidità. Successivamente sul posto anche i sanitari del 118 Basilicata Soccorso. La donna, vietrese, vive a Prato e proprio venerdì, in mattinata, aveva raggiunto il suo paese natio per trascorrere le vacanze estive. (foto d’archivio)

Claudio Buono