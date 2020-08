Coronavirus, altri due casi di contagio in Basilicata. Positive due donne rientrate dalla Romania

20.8.2020 – Due casi di Coronavirus a San Giorgio Lucano, si tratterebbe di due donne romene rientrate nel piccolo centro della provincia di Matera dal loro paese di origine. Al momento si trovano come da prassi in isolamento domiciliare e sono asintomatiche. Ritorna quindi l’incubo Coronavirus nel piccolo centro del materano che nel pieno della pandemia ha vissuto la problematica all’interno della residenza per anziani, fortunatamente gestita nel migliore dei modi.

(Fonte: basilicatanotizie.net)