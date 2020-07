Ancora un caso di positività al coronavirus in Basilicata. Sembra una vera e propria escalation senza fine. È della tarda serata la notizia del contagio di un 70enne di Atella, centro del Potentino. L’uomo nei giorni scorsi si è recato a Foggia per sottoporsi ad un intervento. L’esito ha dato la positività al Covid-19. L’uomo attualmente si trova in isolamento domiciliare.

