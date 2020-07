Undicimila donne “creative” realizzano cuori fatti a mano. Donazioni anche al “San Carlo” di Potenza

Donati questa mattina al Personale Sanitario e non, impegnato attivamente durante l’emergenza COVID–19, 600 cuori confezionati a mano con stoffa, legno e lana. A consegnarli personalmente al Direttore Generale dott. Barresi accompagnato da rappresentanti dei vari reparti della struttura Ospedaliera, la referente Regionale del progetto “Grazie col cuore” Cinzia Lo Iudice ed alcune “creative” in rappresentanza di tutte e venti le partecipanti regionali all’iniziativa Nazionale promossa e messa in opera dalla Presidente Antonella De Tomassi dell’Associazione “I0 Creo” di Roma tramite il gruppo Facebook, avente lo stesso nome. Le “creative” nel donare quanto realizzato hanno precisato che “i suddetti manufatti sono stati realizzati con affetto e passione da tutte le partecipanti che hanno inteso manifestare, con il loro lavoro, un tangibile segno di riconoscimento degli italiani a tutti coloro che in questo periodo si sono prodigati, con grande spirito di sacrificio ed abnegazione, per la salute di tutti. Il direttore generale Barresi ed il Personale Sanitario presente, nel ringraziare per la bellissima iniziativa, hanno assicurato che i “cuori” ricevuti rappresenteranno, anche al di fuori della fase emergenziale, un ulteriore stimolo a lavorare sempre, con competenza e amore, per il bene di tutti coloro che soffrono.