Satriano di Lucania, al Municipio la festa per Teresa Lopardo. In pensione dopo 42 anni di servizio

Satriano, in Comune la festa per la dipendente andata in pensione. La giunta comunale ha salutato Teresa Lopardo, ringraziandola per il lavoro svolto

Dopo più di quarantadue anni di onorato servizio nella pubblica amministrazione, si è congedata dal Comune di Satriano di Lucania, la responsabile dell’ufficio Ragioneria e Tributi, Teresa Lopardo. L’amministrazione comunale di Satriano esprime “un caloroso ringraziamento alla signora Lopardo per la dedizione al lavoro nel corso di tanti anni di servizio nella nostra comunità”. Un accorato ringraziamento anche da parte dei dipendenti del Comune di Satriano che nella mattinata del 30 giugno hanno potuto salutato la collega con un meritato brindisi.