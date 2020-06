Tito-Brienza e Basentana, limitazioni al transito dei mezzi negli orari notturni fino al 3 luglio

Limitazioni al transito in orario notturno su alcune statali di competenza Anas, in provincia di Potenza

Nel dettaglio, lungo la strada statale 95/VAR “Variante Tito-Brienza”, per interventi di manutenzione e modernizzazione sugli impianti tecnologici per la copertura radiomobile all’interno delle gallerie ‘Serra delle Macine’, ‘La Badia’ e ‘Serra San Vito’, la variante sarà interdetta al transito (dal km 0,000 al km 7,950), in direzione Brienza, dal 1° al 3 luglio 2020, nella fascia oraria notturna compresa tra le 22.00 le 5.00 del giorno successivo. Il traffico veicolare verrà deviato sulla strada provinciale ex SS95 “Di Brienza”.

Anas segnala inoltre che, lungo la strada statale 407 “Basentana” – per il transito di trasporti eccezionali – in un lasso di tempo compreso tra questa sera ed il 3 luglio, in orario notturno tra le 22.00 e le 5.00 del giorno successivo, potrà essere interdetta al transito la tratta compresa tra il km 3,400 ed il km 4,300, esclusivamente in concomitanza con il passaggio dei mezzi. Durante l’interdizione al transito, la circolazione verrà deviata lungo percorsi alternativi, segnalati in loco.

