Operazione antidroga dei Carabinieri. Una persona arrestata a Savoia di Lucania

A Savoia di Lucania, i Carabinieri della Stazione di Vietri di Potenza (PZ), insieme ai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Potenza e della Stazione di Balvano (PZ), hanno arrestato in flagranza di reato un 47enne residente, responsabile di detenzione ai fini spaccio di sostanze stupefacenti. Nel dettaglio, i militari, nell’ambito di mirati servizi volti al contrasto dei reati nello specifico settore, hanno eseguito una perquisizione domiciliare presso l’abitazione dell’uomo, al cui interno hanno rinvenuto e sequestrato 20 grammi circa di cocaina, già suddivisi in dosi, un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento della droga.

All’esito degli accertamenti il 47enne è stato arrestato.

Ennesimo risultato operativo conseguito dai Carabinieri del Comando Provinciale di Potenza, dopo una serie di altri recenti episodi che si sono registrati nella provincia, a testimoniare, ancora una volta, quanto importante sia assicurare un efficace controllo del territorio, nel caso di specie, finalizzato a contrastare un fenomeno così diffuso, qual è appunto quello della droga.