L’espressione naturale del territorio. A Vietri di Potenza una roccia a forma di viso umano

Una roccia a forma di un viso. È questo quanto scoperto a Vietri di Potenza da un emigrante, che vive in Germania e che nel suo ultimo soggiorno vietrese ha notato, e si può dire scoperto, questa roccia particolare. È situata nella montagna che costeggia la Strada Comunale 12 Vietrese e la collegante provinciale, sempre denominata “12 Vietrese”, a pochi chilometri dal centro abitato, lungo la strada che da Vietri porta a Savoia di Lucania e Sant’Angelo Le Fratte. Per ammirarla, bisogna percorrere circa duecento metri dalla strada principale risalendo verso l’area denominata “San Salvatore”, dove ci sono anche i resti di una vecchia chiesa. Capita spesso che guardando una roccia, una nuvola o un’ombra, si notano forme di animali, a volte mostri e volti umani. Ma questa volta quella roccia situata a Vietri basta vederla di profilo per notare che è davvero uguale ad un volto, e non sembra essere fantasia. In casi come questi, sembra proprio che la natura si sia divertita a creare le forme più strane. “L’espressione naturale del territorio vietrese”, ha definito Gerardo – è il nome del vietrese – la roccia a forma di viso umano presente sul territorio vietrese. Sono diverse sul territorio italiano le pietre e rocce a forme particolari. Un’altra molto bella in Italia è quella fotografata nella Valle della Luna in Sardegna, un viso e gli occhi rivolti all’insù.

Claudio Buono