Le 20 località della Basilicata incluse in “E-state in Italia”, l’iniziativa di promozione che raggiungerà oltre 900mila italiani

C’è davvero la necessità di trascorrere le vacanze in Grecia o in Spagna quando le splendide e variegate coste italiane garantiscono un quarto delle spiagge dell’intero vecchio continente? Almeno per quest’anno possiamo puntare sulle nostre inesauribili città d’arte anziché oltrepassare il confine in cerca di un’offerta certamente meno ricca e differenziata? Non certo con uno spirito autarchico, ma semplicemente per attenuare i problemi economici causati dal Covid-19 al settore turistico, l’Unsic, associazione di rappresentanza datoriale, in collaborazione con altri organismi, dal 21 giugno – giorno di partenza della bella stagione – lancerà l’iniziativa “E-state in Italia” con lo scopo di raggiungere innanzitutto i 900mila utenti dei propri tremila uffici territoriali sparsi in tutte le regioni italiane, tra 2.100 Caf, 600 Patronati (di cui 15 all’estero), 103 Caa, ecc., ma anche il maggior numero di interlocutori possibile. “Mai come quest’anno abbiamo l’opportunità, spesso la necessità, di scoprire o riscoprire il nostro illimitato patrimonio artistico e naturale, nel contempo sostenendo un settore vitale non solo per la nostra economia, ma anche per la nostra vita sociale – spiega Domenico Mamone, presidente dell’Unsic. “Da questa premessa nasce la nostra iniziativa che vuole contribuire fattivamente a preservare un comparto, quale quello turistico, che rappresenta il 13 per cento del Pil e il 6 per cento dell’occupazione nazionale”.

L’Unsic ha predisposto una directory nel proprio portale (disponibile cliccando QUI) con la selezione di oltre 650 località italiane, ognuna con uno o più link di collegamento, 20 di base per ogni regione, più tutti i capoluoghi di provincia e le 55 località preservate dall’Unesco. Questa offerta, che privilegia i siti promozionali locali, verrà diffusa attraverso buona parte dei tremila uffici locali e i relativi social, nonché delle strutture partner. Il tutto gratuitamente. “Nel preparare questa iniziativa abbiamo avuto conferma del patrimonio davvero sorprendente, multiforme e talvolta poco valorizzato del nostro Paese – continua Mamone. “Per questo, oltre alle località più note, abbiamo individuato ‘perle’ davvero soprendenti. Garantendo analogo spazio a tutte le regioni, proprio per sostenere anche quelle meno incluse nei flussi turistici”.

Per quanto riguarda la Basilicata, oltre ai due capoluoghi di provincia, la scelta è ricaduta su Acerenza e i templari, Aliano con il Parco Carlo Levi e i calanchi, Campomaggiore, Castelmezzano e il Volo dell’Angelo, Craco, Ferrandina, Lagonegro, Latronico, Maratea, Marsicovetere con i ruderi di Santa Maria dell’Aspro, Melfi e i laghi di Monticchio, Metaponto-Bernalda con le tavole palatine, Pietragalla con il sito archeologico di Monte Torretta, Pietrapertosa e le Dolomiti lucane, Pignola con la Chiesa di Santa Maria Maggiore, Policoro, San Fele con le cascate, Senise, Venosa e Viggiano con la Madonna nera e i monaci basiliani. Infine per quanto riguarda i siti Unesco, oltre ai Sassi e al parco delle chiese rupestri di Matera, c’è anche la foresta di Cozzo Ferriero nel Parco nazionale del Pollino.