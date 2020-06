AGGIORNAMENTO DELL’8 GIUGNO 2020 – Ancora ‘contagi zero’ in Basilicata. E’ questo l’ultimo aggiornamento che arriva relativamente all’emergenza da Covid-19. Sono stati analizzati nelle strutture sanitarie oltre 700 tamponi, oltre il doppio di ieri. Sono tutti risultati negativi. Molti dei tamponi però riguardano uno screening effettuato nel Comune di Irsina, nel materano, anche qui negativi. E’ il 12° giorno consecutivi di zero contagi in regione.

Claudio Buono