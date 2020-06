Doppio tampone negativo in Veneto, rientra in Basilicata e risulta positiva. Nuovo caso sul territorio lucano

8.6.2020 – Un nuovo caso di positività in Basilicata dopo la dichiarazione di guarigione in altra regione. Dopo il caso di ieri (che abbiamo raccontato in questo articolo, disponibile qui), arriva un altro caso che riguarda una donna di Tricarico, comune del materano. La donna è rientrata in Basilicata nei giorni scorsi, dal Veneto. In terra veneta era risultata positiva al Covid-19, quindi ricoverata in una struttura sanitaria. Poi, sempre in Veneto, i due tamponi, entrambi con esito negativo. E quindi la dichiarazione di guarigione da parte del sistema sanitario. La donna ha fatto così rientro in Basilicata. Ha segnalato il suo rientro, come la Regione Basilicata chiede espressamente. Si è quindi sottoposta al tampone ed è risultata positiva. Si tratta -quindi ci sarebbe poco da allarmarsi- di una “lieve positività”. Ma bisogna comunque rispettare tutte le misure. La donna si trova in isolamento nella sua abitazione e sono state attivate tutte le misure per risalire ad eventuali persone che hanno avuto contatti con lei.

Il caso di ieri, invece, ha riguardato una donna di Carbone, centro del Potentino. Anche lei, una donna, si trova in isolamento domiciliare ed era rientrata dalla Lombardia dopo la dichiarazione di guarigione. In Basilicata, il tampone e l’amara scoperta.

Si rivela di grande importanza, quindi, segnalare il rientro in Basilicata. Semplicemente cliccando quied accedendo alla piattaforma messa a disposizione della Regione Basilicata. Ricordiamo che, anche dopo la segnalazione, non è prevista la quarantena ma verrà proposto di effettuare il tampone. Entrambi i casi, sia di ieri che di oggi, non sono conteggiati tra quelli lucani perchè rientrano già nei casi di contagio di Lombardia e Veneto.

Claudio Buono