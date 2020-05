[VIDEO] Il combattimento dei serpenti che si contendono la femmina. In Basilicata è boom di avvistamenti

A fine quarantena.. la danza dei serpenti. In un primo momento, si pensava a serpenti in amore. Ma grazie alle diverse segnalazioni ricevute da tanti utenti, si è saputo che si tratta di due serpenti maschi che mettono in scena un vero e proprio combattimento per contendersi la femmina. E per questo è doveroso apportare una correzione a questo articolo per una corretta informazione. E attira sempre l’interesse di automobilisti e passanti la danza tra i serpenti che avviene principalmente in questo periodo. Tante le segnalazioni che giungono dal territorio lucano, e nel video che proponiamo di seguito, due episodi a Vietri di Potenza. I due serpenti di colore nero sono protagonisti di un “combattimento”, in una campagna e in strada oltre Viale Tracciolino. Danno spettacolo e incuriosendo diverse persone, che si sono fermati a debita distanza per osservare la scena. L’accoppiamento dei due serpenti avviene attraverso una danza particolare, fatta di intrecci e movimenti alquanto particolari. Un fenomeno, si dice, difficile da ammirare. Stando ad alcuni, in questo caso i rettili, potrebbero attaccare se avvicinati. Altri dicono che non sono affatto pericolosi. Anche se a tratti fanno anche una certa impressione. Si ringrazia per i contributi video Franco e Maria di Vietri di Potenza. Ecco il video.

Claudio Buono