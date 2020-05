Nessun contagio in Basilicata. È questa la notizia dell’ultimo aggiornamento in regione. Nella giornata di ieri, 13 maggio, sono stati analizzati 607 tamponi. Tutti sono risultati negativi. Ad oggi i tamponi analizzati in regione sono 20.285.

Nelle ultime 24 ore ci sono 4 nuovi guariti. Negli ospedali di Potenza e Matera sono ricoverate 27 persone in malattie infettive, 1 in terapia intensiva e 7 in pneumologia.

Redazione