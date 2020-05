AGGIORNAMENTO – Un nuovo contagio in Basilicata. Si tratta di una persona rientrata da un’altra regione

11 maggio, ore 21:55 – C’è un nuovo caso di contagio da Covid-19 in Basilicata. Si è saputo pochi minuti fa, e si tratta di una persona rientrata in Basilicata da un’altra regione. Il caso è stato registrato a Valsinni, comune in provincia di Matera. Si tratta del quarto caso di contagio in paese.

A darne notizia il sindaco, Gaetano Celano. “La task force regionale mi ha appena comunicato un nuovo caso di positività al covid-19. Si tratta di una persona rientrata, qualche giorno fa, da un’altra regione e che, perciò, in ottemperanza alle vigenti disposizioni, si trova già in isolamento volontario. Ho voluto informarvi personalmente, così come ho sempre fatto, con trasparenza e sincerità. Questa notizia ci ricorda che la fase critica non è ancora passata. Dobbiamo continuare ad osservare le disposizioni che Governo e Regione ci stanno dando. Vi invito, quindi, a limitare gli spostamenti ai soli casi consentiti e strettamente necessari, evitando gli assembramenti; a mantenere il distanziamento sociale e ad utilizzare i dispositivi di protezione individuale. Gli sforzi di tutti sono necessari per non rendere vano il lavoro fatto nella cosiddetta Fase 1”.

Probabile che il nuovo contagio venga conteggiato domani nel consueto aggiornamento quotidiano della task force della Regione Basilicata.

Claudio Buono