Tutti i numeri dell’emergenza in Basilicata. 386 casi, 27 decessi e 142 persone che stanno combattendo contro il virus

Sono 142 le persone in Basilicata attualmente contagiate e quindi affette dal virus Covid-19. E’ il dato che viene fuori dall’ultimo aggiornamento della task force della Regione Basilicata. Ieri l’ultimo caso positivo, su 350 tamponi processati. E arriva da Tricarico, ex “zona rossa”. Il tampone positivo è spuntato fuori nell’ambito dello screening effettuato sui cittadini di Tricarico.

I NUMERI DELL’EMERGENZA IN BASILICATA – Dall’inizio dell’epidemia in Basilicata hanno contratto il virus 386 persone. Di questi, 142 sono gli attuali positivi che stanno convivendo con il virus, 27 le persone decedute, 217 le persone guarite. Oltre ai 386, 1 paziente di Gravina di Puglia riscontrato dall’Azienda Sanitaria di Matera, 1 paziente di Padula riscontrato dal “San Carlo” di Potenza e 8 pazienti diagnosticati in altre regioni, residenti in Basilicata dove si trovano in isolamento domiciliare. Dall’inizio dell’emergenza sanitaria, in Basilicata sono stati analizzati 18.266 tamponi

I DECESSI – Come detto, sono in totale 27. A Potenza il numero più alto delle persone che non ce l’hanno fatta, 9. Gli altri decessi: 2 di Paterno, 1 di Spinoso, 1 di Moliterno, 1 di Villa d’Agri, 2 di Rapolla, 1 di Irsina, 1 di Montemurro, 1 di Pisticci, 2 di Matera, 1 di San Costantino Albanese, 2 di Avigliano, 1 di Tursi, 1 di Aliano, 1 di Bernalda in isolamento domiciliare.

LA SITUAZIONE NEGLI OSPEDALI – Sono 47 i pazienti ricoverati presso due strutture ospedaliere lucane. Al “San Carlo” di Potenza 10 pazienti nel reparto di Malattia Infettiva, 6 in pneuomologia e nessuno in terapia intensiva. Al “Madonna delle Grazie” 28 pazienti in Malattia Infettiva, 2 in pneumologia e 1 in terapia intensiva. Ad oggi, i lucani positivi al Covid-19 che si trovano in isolamento domiciliare sono 95.

Un altro fattore da non sottovalutare, che fa capire quanto sia importante rispettare le misure, l’utilizzo dei dpi e rispettare il distanziamento sociale: molti degli ultimi contagi in regione riguardano persone asintomatiche. Per quanto riguarda il tasso di letalità del virus, in Italia la Basilicata è al 3° posto con il 7 %, alle spalle di Umbria (5 %) e Molise (5,9 %), secondo gli ultimi dati diffusi dalla Regione.

E’ atteso in mattinata, verso le ore 12, un nuovo aggiornamento sull’emergenza sanitaria in regione.

Claudio Buono