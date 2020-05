Coronavirus in Italia: continuano a diminuire i contagi. Per la prima volta dal 10 marzo terapie intensive sotto i 1.000

Continuano a diminuire i contagi e i ricoverati in Italia per coronavirus. Per la prima volta dal 10 marzo le terapie intensive scendono sotto i 1000 ricoverati: 1/3 (341) sono in Lombardia. Di seguito, l’aggiornamento quotidiano del Corriere.it

In Italia, dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, almeno 219.814 persone hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (744 in più rispetto a ieri, per una crescita dello 0,3%; ieri +802). Di queste, 30.739 sono decedute (+179, +0,6%; ieri +165) e 106.587 (+1401, +1,3%, ieri +2.155) sono state dimesse. Attualmente i soggetti positivi dei quali si ha certezza sono 82.488 (-836 rispetto a ieri, -1%); il conto sale a 219.814 — come detto sopra — se nel computo ci sono anche i morti e i guariti, conteggiando cioè tutte le persone che sono state trovate positive al virus dall’inizio dell’epidemia). I dati sono stati forniti dalla Protezione civile. I pazienti ricoverati con sintomi sono 13.539 (-79, -0,6%), di cui 999 (-28, -2,7%, ieri -7) sono in terapia intensiva. (Corriere.it)